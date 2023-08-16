Школьник из Сургутского района потратил свои накопления на посылку бойцам в зону СВО. Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе школьник потратил свои накопления на посылку бойцам в зону СВО. Об этом рассказали в администрации района.

Настоящим героем стал 11-летний Николай, учащийся школы №2 в Федоровском. На накопленные лично средства он приобрел лекарства, перевязочные материалы, продукты долгого хранения и средства личной гигиены. На такой поступок мальчика сподвигла личная история его семьи.

- И сын и вся моя семья - волонтеры. Я руководитель волонтерского отряда в школе. С самого первого дня, как началась специальная военная операция, мы сразу подключились. В школе проходят акции по сбору гуманитарной помощи и мы каждый раз принимаем участие. Ну и в процессе он сказал: «Мам, я хочу сам собрать посылку, - рассказала мама мальчика Любовь.

Мальчик собрал бокс своему тезке - бойцу Николаю. По словам мамы, юный волонтер каждый раз старается откладывать деньги, чтобы перевести их на нужды СВО.

- Так как Коля занимается 3D моделированием, на принтере он напечатал скорпиона и положил его в посылку, чтобы он защищал своего тезку, - рассказала Любовь.