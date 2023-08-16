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НовостиПроисшествия16 августа 2023 12:24

В Урае осудят 39-летнего мужчину за хранение наркотиков

Жителю Урая грозит лишение свободы на срок за наркотики
Виктория Терина
В Урае осудят 39-летнего мужчину за хранение наркотиков

В Урае осудят 39-летнего мужчину за хранение наркотиков

Фото: Татьяна Коркина

В Урае осудят 39-летнего мужчину за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. В полиции пояснили, что его задержали в лесу. Увидев полицейских, он скинул на землю сверток с порошкообразным веществом и попытался убежать. Эксперты выяснили, что в свертке находился наркотик.

- Совершенное преступление квалифицировано, как «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 10-ти лет. Преступление относится к категории тяжких - отметили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Уголовное дело передано в суд.