Югорским межрайонным прокурором стал бывший природоохранный прокурор Ханты-Мансийска. Фото: Прокуратура ХМАО - Югры

Генеральный прокурор назначил Югорским межрайонным прокурором Олега Мавлютова, который ранее занимал должность Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокурора. Также стало известно, что новым природоохранным прокурором окружной столицы стал Михаил Киселев, занимавший должность Югорского межрайонного прокурора. Таким образом, в ведомстве прошла рокировка, которая является нормальным явлением. В ведомстве поясняют, что рокировки проходят регулярно, и это не считается повышением или понижением в должности.

Отметим, что Олег Мавлютов обучился в Ростовском государственном экономическом университете по специальности юриспруденция. С 2010 года служит в органах прокуратуры ХМАО-Югры. Изначально он был помощником прокурора Когалыма, а с 2011 года занимал должность старшего помощника прокурора города. Позже он проходил службу в аппарате прокуратуры округа в должностях прокурора отдела по надзору за исполнением федерального законодательства, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы управления по надзору за исполнением федерального законодательства.

С 2015 года Мавлютов был заместителем прокуроры Радужного, а с сентября 2018 года занимал должность Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокурора.