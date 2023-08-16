В Радужном официально закрыли городской пляж. Фото: телеграм-канал главы Радужного

В Радужном закрыли городской пляж, на котором было разрешено купаться. Об этом сообщила глава города Наталья Гулина в своем телеграм-канале. Горожанам советуют воздержаться от купания, даже при хорошей погоде.

- С 15 августа 2023 года оборудованный городской пляж прекратил свою работу. Снято дежурство спасателей, разобрана граница заплыва с буйками. Круги и жилеты отправились «на зимовку» - сообщила глава.

В этом году официально разрешенным местом купания была территория городского пляжа, расположенного на протоке реки Аган. Территорию проверяли, а дно очищали водолазы, а также за безопасностью отдыхающих следили спасатели. Поэтому за текущий купальный сезон в Радужном не зарегистрированы несчастные случаи с гибелью людей на водоемах. Это также связано с проведенными профилактическим мероприятиями с горожанами.