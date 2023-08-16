Врачи Сургута спасли 8-летнего мальчика, который чуть не утонул 3 августа. Фото: телеграм-канал главы депздрава Югры

Врачи Сургутской городской клинической больницы спасли 8-летнего мальчика, который чуть не утонул 3 августа текущего года. При поступлении в больницу мальчик находился в коме. Врачи определили у него отек мозга и пневмонию тяжелой степени. Об этом рассказал глава депздрава Югры Алексей Добровольский.

За жизнь маленького пациента боролись лучшие специалисты на протяжении двух дней. В результате слаженной работы врачей и проведенному лечению, на 3 день мальчик пришел в сознание и задышал самостоятельно. А на 4 сутки его с улучшением состояния перевели в педиатрическое отделение.

Сейчас мальчик готовится к выписке, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Сургуте двое детей сорвались с пирса, упали в воду и только чудом не утонули. Случилось это как раз 3 августа днем в СНТ «Чистые пруды».