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НовостиПроисшествия16 августа 2023 8:11

В Нефтеюганске суд накажет браконьера за вылов 46 особей рыб

Браконьеру из Югры грозит лишение свободы сроком до 2 лет
Виктория Терина
В Нефтеюганске суд накажет браконьера за вылов 46 особей рыб

В Нефтеюганске суд накажет браконьера за вылов 46 особей рыб

Фото: Татьяна Коркина

Жителя Нефтеюганска накажут за незаконную рыбалку. Об этом сообщает окружная прокуратура.

На территории Нефтеюганского района в мае 2023 года мужчина прихватил рыболовную сеть, которая считается запрещенным орудием лова, и выловил 46 особей рыб различных видов. Из-за такой рыбалки природным ресурсам причинив ущерб на сумму 34 тысячи рублей.

Браконьера задержали сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело передано в суд. Мужчине может грозить лишение свободы сроком до 2 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Нижневартовска сбросил из окна многоэтажки пятилитровую канистру на припаркованную иномарку.