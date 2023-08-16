В Нефтеюганске суд накажет браконьера за вылов 46 особей рыб Фото: Татьяна Коркина

Жителя Нефтеюганска накажут за незаконную рыбалку. Об этом сообщает окружная прокуратура.

На территории Нефтеюганского района в мае 2023 года мужчина прихватил рыболовную сеть, которая считается запрещенным орудием лова, и выловил 46 особей рыб различных видов. Из-за такой рыбалки природным ресурсам причинив ущерб на сумму 34 тысячи рублей.

Браконьера задержали сотрудники правоохранительных органов. Уголовное дело передано в суд. Мужчине может грозить лишение свободы сроком до 2 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Нижневартовска сбросил из окна многоэтажки пятилитровую канистру на припаркованную иномарку.