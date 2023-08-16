Тюменские нефтепроводчики – в числе лидеров конкурса профмастерства

Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

Команда «Транснефть – Сибири» завоевала 9 призовых мест в конкурсе «Лучший по профессии» среди организаций системы «Транснефть». Всероссийский этап, приуроченный к 30-летию ПАО «Транснефть», прошел в Уфе.

Всего во всероссийском корпоративном состязании участвовали более 200 работников 18 предприятий системы «Транснефть». Сильнейшие определялись в 15 профессиях: слесарь по ремонту технологических установок, электрогазосварщик, операторы товарные по нефти и нефтепродуктам, трубопроводчик линейный, лаборанты химического анализа по нефти и нефтепродуктам, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтер по ремонту и облуживанию оборудования групп вдольтрассовых линий и электрохимической защиты и пр.

Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

Конкурсные комиссии, в которые вошли руководители и представители департаментов компании, оценивали как профессиональные навыки участников, так и уровень их теоретической подготовки. Пристальное внимание уделялось оценке соблюдения правил и норм охраны труда и промышленной безопасности.

Оператор товарной НППС «Тюмень» Тюменского управления магистральных нефтепроводов Элина Збуцкая отметила высочайшую конкуренцию: «Каждый хотел победить».

В соревнованиях профмастерства принимают участие представители наиболее востребованных в сфере трубопроводного транспорта профессий. Конкурс является значимым элементом корпоративной культуры компании и мотивирует работников к самосовершенствованию и профессиональному росту, а также способствует повышению престижа рабочих профессий.