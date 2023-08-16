Повышена надежность электроснабжения Приобского месторождения нефти

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В Югре энергетики завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Приобская», участвующей в электроснабжении одноименного нефтяного месторождения. На повышение надежности энергообъекта направлено более 1,7 млн рублей.

Специалисты «Россети Тюмень» отремонтировали силовые трансформаторы, выполнили техническое обслуживание 10 выключателей и устройств релейной защиты и автоматики. Кроме того, на подстанции проведена ревизия уплотнений и воздухоосушительных фильтров маслонаполненного оборудования, а также отобраны пробы трансформаторного масла для анализа его диэлектрических свойств.

Технические мероприятия на подстанции 110 кВ «Приобская» проведены в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Отметим, что геологические запасы Приобского месторождения нефти оцениваются в 5 млрд тонн, а его площадь в два раза больше территории Москвы.