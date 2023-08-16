В Ханты-Мансийске водитель иномарки сбил велосипедиста. Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний. Одна из аварий произошла на 13 км автодороги «Югра» на участке «город Ханты-Мансийск – поселок Талинка». 51-летний водитель «KIA», при повороте налево не уступил дорогу и сбил 51-летнего велосипедиста. В результате ДТП велосипедист получил травмы.

В Ханты-Мансийске водитель иномарки сбил велосипедиста. Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 12 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечен 261 водитель и 64 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает всех участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД.