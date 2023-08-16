За сутки в Югре потушили 12 лесных пожаров Фото: Татьяна Коркина

Сегодня, 16 августа, в Югре тушат один ландшафтный пожар в Нефтеюганском районе и 10 лесных пожаров на площади 2484,51 га, из которых 4 локализованы на площади 1796,3 га. За сутки в Югре потушили 12 лесных пожаров. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Югры.

Так, лесные пожары действуют: в Белоярском лесничестве на локализованной площади 1700 га; 3 пожара в Березовском лесничестве на площади 591,01 га, из них локализован 1 на площади 21 га; 1 пожар в Кондинском лесничестве на площади 12 га; 1 локализованный пожар в Октябрьском лесничестве 2,3 га; 4 пожара в Сургутском лесничестве на площади 179,2 га, из них локализован 1 на площади 73 га;

В тушении пожаров задействованы порядка 300 работников Авиалесоохраны Югры, «Центроспас-Югории», ГУ МЧС России по Югре. Используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование лесов продолжается в постоянном режиме.