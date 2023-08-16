В Нижневартовске достроили новую дорогу на улице Фармана Салманова. Фото: страница главы Нижневартовска в соцсети

В Нижневартовске готова к открытию новая дорога на улице Фармана Салманова. Фотографиями в своем аккаунте поделился глава города Дмитрий Кощенко. Дорога – четырехполосная, протяженностью около 1,2 км и шириной проезжей части – 15 метров. Строилась она по пожеланиям жителей новых микрорайонов.

- Улица Ф. Салманова станет дублером улицы Ханты-Мансийской и разгрузит восточную часть города, придаст импульс строительству новых микрорайонов - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижневартовске состоялась приемка новой «зеленой школы». Новая школа на 1,5 тысячи учеников практически готова к открытию.