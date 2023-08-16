В Югре 16 августа будет довольно тепло, но ветрено Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 16 августа ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер северный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Ночью столбик термометра покажет +11, +16 °С, днем потеплеет до +23, +28 °С, а местами по восточной половине лишь до +18 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный 3-8 м/с. Ночью температура воздуха будет +11, +13 °С, а днем воздух прогреется до +23, +25 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно узнать в инфографике МЧС.