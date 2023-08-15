Пожары в Югре: последние новости на 16 августа 2023 года

Фото: телеграм-канал департамента недропользования и природных ресурсов Югры

В Югре по-прежнему горит лес. В течение последних суток проводились работы по тушению 19 лесных пожаров на площади 2,9 тысячи гектаров, восемь из них локализованы на площади 2,4 тысячи гектаров. Кроме того, действует одно ландшафтное возгорание в Нефтеюганском районе.

Удалось ликвидировать десять лесных пожаров, но обнаружены восемь новых возгораний. Основная причина природных воспламенений — грозы, но есть четыре случая в Сургутском районе предположительно по причине неосторожного обращения с огнем гражданами. Чаще такие происшествия зафиксированы в выходные дни и в начале рабочей недели. Именно из-за подобных случаев в Югре долгое время действовал запрет на посещение лесов.

Сейчас тушение возгораний проводят 294 человек, в том числе 49 сотрудников лесопожарных формирований Тюменской области. Угроз населённым пунктам и объектам экономики нет. Используется 12 самолетов на мониторинге, шесть вертолетов - на тушении пожаров, из них два с водосливными устройствами в Березовском районе.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 164 ландшафтных пожара на площади более 26 тысяч гектаров, 586 лесных пожаров на площади свыше 58 тысяч гектаров и 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий.

Югра находится на четвертой строчке в списке регионов по площади лесных пожаров, уступая Магаданской области, Хабаровскому краю и Якутии. По информации Федеральной Авиалесоохраны, за сутки удалось потушить 78 лесных пожаров в 19 регионах России. Продолжается ликвидации 171 лесного пожара в 13 регионах.

Напомним, что с 12 августа снят запрет на посещение лесов, но в случае выявления возгораний, вызванных человеком, ограничения введут снова. На территории округа все еще действует особый противопожарный режим. Режим ЧС, введенный из-за огненной стихии сняли 22 июля. На территории Белоярского района с 6 августа введен режим чрезвычайной ситуации, связанный с лесными пожарами.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.