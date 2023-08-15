Росприроднадзор исследует место взрыва на месторождении в Югре и оценивает экологический ущерб

Росприроднадзор оценивает экологический ущерб от взрыва на месторождении в ХМАО. Фото: телеграм-канал руководителя Росприроднадзора

Росприроднадзор исследуют место взрыва на Талинском месторождении и собирается оценить экологический ущерб от ЧП. Об этом заявила глава ведомства Светлана Радионова.

- На Талинском нефтяном месторождении ООО «Няганьнефть» группы компаний ННК вчера произошло два взрыва с последующим возгоранием. Наши специалисты оперативно выехали на место для осмотра территории и отбора проб почвы и воздуха - сообщила Радионова.

Она уточнила, что на участке, где произошел инцидент, компания ООО «Пакер Сервис» выполняла работы по устранению гидратной пробки для запуска одной нагнетательной скважины. Во время ЧП разлива нефти за пределы кустовой площадки не зафиксировано, но произошел выхлоп газово-воздушной фракции.

Точная информация о вреде природе выяснится после лабораторных исследований. Росприроднадзор контролирует ситуацию.