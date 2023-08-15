В Сургуте открыли Чемпионат России и Всероссийские соревнования по самолетному спорту

Чемпионат России и Всероссийские соревнования по самолётному спорту официально открыты. Фото: администрация Сургута

Чемпионат России и Всероссийские соревнования по самолетному спорту официально открыли в Сургуте. Торжественное открытие состоялось сегодня, 15 августа, на аэродроме «Боровая». Об этом сообщает администрация города. Участников поприветствовала и поздравила с началом новых соревнований заместитель главы города Анна Томазова.

- Очень отрадно, что такой праздник состоялся в Сургуте вновь. Ваши энергия и мастерство восхитили сургутян и югорчан в прошлом году и дали нам право и возможность надеяться, что такой праздник спорта повторится. Уверена, что соревнования и финал подарят нам восхищение вашим мастерством и гордость победы, а главное – любовь к небу, которую вы передаете болельщикам. От имени всех сургутян, главы города Андрея Сергеевича Филатова желаем спортсменам удачных выступлений и безопасных полетов, - сказала Анна Томазова.

Чемпионат России и Всероссийские соревнования по самолётному спорту официально открыты. Фото: администрация Сургута

Свое мастерство в этом году продемонстрируют порядка 30 сильнейших спортсменов из разных регионов страны, в том числе: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежской области, Тюмени, Ишима, Калужской области, Ханты-Мансийска. Кроме того в соревнованиях участвуют спортсмены из Беларуси.

Соревнования продлятся до 19 августа и завершатся масштабной развлекательной программой. Зрителей ждут выступления парашютистов и пилотажной группы «Барсы», концертно-развлекательная программа, выставка-показ авто, мото, велотехники, спецтехники, авиамоделирование.