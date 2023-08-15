Житель Нижневартовска сбросил из окна многоэтажки пятилитровую канистру на припаркованную иномарку

В Нижневартовске задержан ненавистник припаркованных во дворе авто Фото: Татьяна Коркина

Вартовчанин скинул из окна своего дома пятилитровую канистру на стоящий во дворе автомобиль. Мужчина атаковал парковку из-за ненависти к автомобилям, дебошира удалось задержать. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску.

- В отдел полиции № 3 УМВД России по Нижневартовску обратилась 31-летняя местная жительница с заявлением о том, что неизвестный повредил заднюю часть багажника ее автомобиля марки «Киа». Иномарка стояла на парковке во дворе многоэтажного дома, и в ночь происшествия у нее сработала сигнализация - сообщили в полиции.

Подозреваемым оказался 40-летний ранее судимый мужчина. В момент преступления он был пьян, поднялся на 15 этаж дома по запасной лестнице и скидывал разные предметы из окна. Одним из этих предметов оказалась канистра, которая и повредила иномарку.

За свой поступок мужчина на 2 года может лишится свободы.