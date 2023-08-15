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НовостиСпорт15 августа 2023 13:41

В Мегионе пройдут всероссийские соревнования по мотокроссу

19 и 20 августа в Мегионе пройдет зрелищное мотошоу, рок-концерт и турнир по силовому экстриму
Виктория Терина
В Мегионе пройдут всероссийские соревнования по мотокроссу. Фото: администрация Мегиона

В Мегионе пройдут всероссийские соревнования по мотокроссу. Фото: администрация Мегиона

В эти выходные, 19 и 20 августа, в Мегионе пройдут всероссийские соревнования по мотокроссу. Организаторы обещают обеспечить развлекательную программу для болельщиков – во время мероприятия будут выступать творческие коллективы Югры. Об этом сообщает администрация Мегиона.

- Заряд хорошего настроения и отличную музыку всем участникам подарят исполнители рок-музыки «Olimpius Inferno», «СЭМиКО», «N.O.V.A. Band» и «ВечеРок» - говорится в сообщении.

Свои навыки продемонстрируют около 300 спортсменов из 20 регионов страны. Кроме зрелищного мотошоу и незабываемого рок-концерта гостей ждет турнир по силовому экстриму.