Михаил Киселев назначен Ханты-Мансийским межрайонным природоохранным прокурором. Фото: прокуратура ХМАО-Югры

В Югре назначили нового природоохранного прокурора. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

- Приказом Генерального прокурора РФ на должность Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокурора назначен Михаил Борисович Киселев - говорится в сообщении.

Михаил Киселев учился в Уральской государственной юридической академии. Проходил службу в органах прокуратуры Курганской области в должностях следователя и старшего следователя Шадринской межрайонной прокуратуры. А в прокуратуре Югры работает с 2002 года. За это время он занимал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Сургута, заместителя прокурора Пыть-Яха, прокурора Радужного и Югорского межрайонного прокурора.