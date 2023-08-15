Из-за нарушений правил разворота на дорогах Югры произошло 3 ДТП за сутки

Фото: Госавтоинспекция Югры

В Югре за сутки произошло 3 ДТП из-за нарушений правил разворота. В результате происшествий пострадали 5 человек, из них 1 пассажир. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

- 14 августа зарегистрированы аварии, где водители легковых автомобилей при совершении маневров «разворот», не выполнили требование ПДД уступить дорогу транспортным средствам, пользующимся преимуществом в движении - говорится в сообщении ГИБДД.

Эти аварии произошли в Сургутском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах. Напомним, одна из таких аварий случилась 714 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск».