Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 августа 2023 9:29

В Югре с 25 августа разрешили собирать кедровые орехи

Сбор кедрового ореха с 25 августа официально разрешил Депнедра и природных ресурсов Югры
Виктория Терина
В Югре с 25 августа разрешили собирать кедровые орехи

В Югре с 25 августа разрешили собирать кедровые орехи

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре с 25 августа разрешен сбор кедрового ореха. Об этом сообщает Депнедра и природных ресурсов Югры. Оказывается, к этому сроку в регионе кедровая шишка достигнет максимальной спелости и ее сбор не вредит кедровым насаждениям.

- Срок сбора кедрового ореха установлен по данным многолетней статистики. Нормы заготовки пищевых лесных ресурсов, в том числе кедровых орехов, закреплены в лесохозяйственных регламентах лесничеств Югры - объяснили в департаменте.

Специалисты напоминают, что собирать можно опавшие шишки, запрещено повреждать и уничтожать деревья кедра, а также использовать запрещенные способы заготовки.

В Югре строго следят за нарушителями этих правил и за ранним сбором кедрового ореха. О нарушителях можно сообщить в Природнадзор Югры, полицию или администрацию муниципалитета.