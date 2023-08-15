В Югре с 25 августа разрешили собирать кедровые орехи Фото: Юлия Кучеренко

В Югре с 25 августа разрешен сбор кедрового ореха. Об этом сообщает Депнедра и природных ресурсов Югры. Оказывается, к этому сроку в регионе кедровая шишка достигнет максимальной спелости и ее сбор не вредит кедровым насаждениям.

- Срок сбора кедрового ореха установлен по данным многолетней статистики. Нормы заготовки пищевых лесных ресурсов, в том числе кедровых орехов, закреплены в лесохозяйственных регламентах лесничеств Югры - объяснили в департаменте.

Специалисты напоминают, что собирать можно опавшие шишки, запрещено повреждать и уничтожать деревья кедра, а также использовать запрещенные способы заготовки.

В Югре строго следят за нарушителями этих правил и за ранним сбором кедрового ореха. О нарушителях можно сообщить в Природнадзор Югры, полицию или администрацию муниципалитета.