Пострадавшие во время взрыва на месторождении в Югре остаются в крайне тяжелом состоянии

Фото: Пыть-Яхская окружная клиническая больница

Медики Югры продолжают бороться за жизни пострадавших во время взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО-Югре. Их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. О спасении пострадавших рассказал заместитель директора департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян.

По его словам, всех пострадавших ночью доставили в окружную больницу Нягани, где их реанимировали. Позже четверо пациентов вертолетами транспортированы в ожоговые центры округа, а два человека остаются в реанимации ОКБ Нягани. Замдиректора депздрава отметил, что для лечения пациентов есть все необходимое: оборудование, препараты, квалифицированные специалисты. За жизни всех шестерых пострадавших борются врачи реаниматологи, комбустиологи (ожоговые хирурги).

- Мы консультируемся с федеральным центром имени Вишневского – это федеральный ожоговый центр. Наши специалисты совместно с федеральными определили тактику лечения. Транспортировка на текущий момент не требуется. Помощь оказывается у нас в регионе - сообщил Максим Малхасьян.

Напомним, что следователи уже назвали причину ЧП на месторождении нефти в Югре.