В Югре зарегистрирован 1 ландшафтный и 19 лесных пожаров

В Югре зарегистрировано 1 ландшафтный и 19 лесных пожаров Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжает гореть лес. Сейчас с огненной стихией борются 300 работников Авиалесоохраны Югры, «Центроспас-Югории», ГУ МЧС России по Югре. Используется необходимое оборудование и техника.

По данным департамента недропользования и природных ресурсов Югры, проводятся работы по тушению одного ландшафтного возгорания на площади 57 га в Нефтеюганском районе и 19 лесных пожаров на площади 2 870,9 га. Из 19 возгораний удалось локализовать - 8.

Так, 2 локализованных пожара действует в Белоярском лесничестве; 6 пожаров в Березовском лесничестве на площади 413,3 га, из них локализованы 3; 2 пожара в Октябрьском лесничестве на площади 9,3 га, из них локализован 1; в Самаровском лесничестве действует 2 пожара на площади 1 га; 1 пожар в Советском лесничестве на площади 0,4 га; 5 пожаров в Сургутском лесничестве на площади 112,9 га, из них локализован 1; локализованный пожар в Урайском лесничестве на площади 44 га.

За сутки в Югре потушили 2 ландшафтных и 10 лесных пожаров.