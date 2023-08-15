МЧС показало кадры последствий взрыва на Талинском месторождении нефти в Югре. Фото: соцсети

МЧС показало кадры последствий взрыва на Талинском месторождении нефти в Югре, опубликовав видео в официальном телеграм-канале.

Напомним, трагедия произошла накануне вечером в 22:13 диспетчеру Няганьского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на кустовой площадке на Талинском месторождении нефти в Октябрьском районе.

На данный момент известно, что шесть человек пострадали и один погиб. Все пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии, на аппаратах искусственной вентиляции легких. Четверо переведены в ожоговые центры Пыть-Яха и Сургута, а два человека остаются в ОКБ Нягани.