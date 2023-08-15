В Нефтеюганском районе в ДТП с КАМАЗом пострадали два человека. Фото: Госавтоинспекция Югры

На югорских дорогах за сутки произошло 4 ДТП, в которых 6 человек получили травмы. Так, на трассе в Нефтеюганском районе пострадали жители Тюмени. Случилось это на 714 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск».

По информации ГИБДД, 53-летняя женщина, управляла « ВАЗ», при съезде с мостового сооружения и развороте, не убедилась в безопасности и столкнулась с «КАМАЗом», за рулем которого находился 34-летний водитель. В результате аварии виновница происшествия и 62-летний пассажир Лады получили травмы.

В Нефтеюганском районе в ДТП с КАМАЗом пострадали два человека. Фото: Госавтоинспекция Югры

Кроме того, за сутки сотрудниками Госавтоинспекции задержано 17 нетрезвых водителей. За выезд на встречку привлечено 33 водителя и 57 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает быть внимательнее на дорогах и соблюдайть ПДД.