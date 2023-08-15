В Югру 15 августа вернется жаркая погода Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 15 августа ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, северный 2-7 м/с, днем в отдельных районах порывы усилятся до 12 м/с. Ночью столбик термометра покажет +7, +12 °С, а по западной половине до +17 °С. Днем потеплеет до +20, +25 °С, по западной половине до +30 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7, +9 °С, днем воздух прогреется до +23, +25°С.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Напомним, мы писали ранее о том, какая погода ожидается в Югре с 14 по 20 августа 2023 года.