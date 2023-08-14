Пожары в Югре: последние новости на 15 августа 2023 года Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают регистрироваться новые природные возгорания. По последним данным департамента недропользования и природных ресурсов Югры, в регионе тушили 21 лесной пожар на площади 2,8 тысячи гектаров, 11 из них локализованы на площади 2,4 тысячи гектаров. Кроме того, зафиксированы три ландшафтных возгорания в Сургутском, Нефтеюганском и Кондинском районах. За сутки удалось потушить семь лесных пожаров, но обнаружено 11 новых.

По словам первого заместителя директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егора Збродова, основной причиной пожаров в лесу остаются грозы, но есть два случая в Березовском и Сургутском районах предположительно по причине неосторожного обращения с огнем гражданами.

Природные пожары в Югре тушат 280 человек, в том числе 49 сотрудников лесопожарных формирований Тюменской области. Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. В тушении используется необходимая техника, а также 11 самолетов - на мониторинге, пять вертолетов - на тушении пожаров, из них один с водосливным устройством в Березовском районе.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 162 ландшафтных пожара на площади более 26 тысяч гектаров, 576 лесных пожаров на площади превышающей 58 тысяч гектаров, 7 возгораний на территории природных заповедников.

На сегодняшний день Югра занимает третью строчку в списке регионов по площади лесных пожаров, уступая Хабаровскому краю и Якутии. По информации Федеральной Авиалесоохраны, за сутки удалось потушить 74 лесных пожара в 20 регионах России. Продолжается ликвидация 190 лесных пожаров в 15 регионах.

Напомним, что с 12 августа снят запрет на посещение лесов, но в случае выявления возгораний, вызванных человеком, ограничения введут снова. На территории округа все еще действует особый противопожарный режим. Режим ЧС, введенный из-за огненной стихии сняли 22 июля. На территории Белоярского района с 6 августа введен режим чрезвычайной ситуации, связанный с лесными пожарами.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.