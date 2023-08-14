В МЧС прокомментировали взрыв на месторождении в Югре Фото: Юлия Кучеренко

На месторождении в Нягани произошел мощный взрыв, есть погибшие и пострадавшие. В пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО-Югре прокомментировали ситуацию.

- В 22.13 диспетчеру Няганьского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на кустовой площадке на Талинском месторождении нефти в Октябрьском районе. На место происшествия служба пожаротушения МЧС России прибыла в 23.42, происходило горение 3 вагон-бытовок и 3 единиц грузовой техники, на месте работали 3 единицы техники частной пожарной охраны и 1 МЧС России - говорится в сообщении.

Пожар удалось ликвидировать, он охватил площадь около 100 квадратных метров. По данным ЦМК, во время ЧП пострадало 6 человек, их доставили в окружную клиническую больницу Нягани.

Причину происшествия выяснят специалисты.