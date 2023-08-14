В Ханты-Мансийск в сентябре запустят прямой авиарейс из Красноярска. Фото: архив КП

Со 2 сентября из Ханты-Мансийска можно будет улететь в Красноярск. Новое направление полетов открывает авиакомпания «Россия» (Группа Аэрофлот). Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

- Рейсы из Сибирского авиатранспортного узла в столицу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будут выполняться два раза в неделю с 2 сентября. Авиабилеты появились в продаже на сайте Аэрофлота по специальному тарифу. Направление входит в перечень субсидируемых маршрутов. Полеты из Красноярска в Ханты-Мансийск будут выполняться на отечественных самолетах Суперджет 100, представленных в моноклассе (100 мест в классе Эконом) - говорится в сообщении.

Согласно расписанию, рейсы Красноярск – Ханты-Мансийск планируются по средам и субботам, без пересадок.