Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 августа 2023 16:53

В Югре военнослужащие смогут пройти реабилитацию иппотерапией

Адаптивная верховая езда поможет бойцам восстановить физическое и психологическое здоровье
Виктория Терина
Военнослужащие будут проходить реабилитацию иппотерапией. Фото: Городской информационный центр

Военнослужащие будут проходить реабилитацию иппотерапией. Фото: Городской информационный центр

Ветераны СВО смогут пройти реабилитацию в конноспортивном клубе «Мустанг». Об этом сообщает Городской информационный центр Ханты-Мансийска.

- Военнослужащие будут проходить реабилитацию иппотерапией - говорится в сообщении.

Такой метод реабилитации ветеранов СВО как адаптивная верховая езда, помогает восстановить физическое и психологическое здоровье, а также эмоциональное состояние. А возможность появилась после того, как фонд «Защитники Отечества» и конноспортивный клуб «Мустанг» подписали соглашение о сотрудничестве.

Военнослужащие и их семьи уже успели оценить новые возможности во время пробной тренировки. Для участников провели экскурсию по клубу, познакомили с животными, рассказали о пользе терапии и дали самим прокатиться на лошадях.