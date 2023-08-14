В Югре военнослужащие смогут пройти реабилитацию иппотерапией

Военнослужащие будут проходить реабилитацию иппотерапией. Фото: Городской информационный центр

Ветераны СВО смогут пройти реабилитацию в конноспортивном клубе «Мустанг». Об этом сообщает Городской информационный центр Ханты-Мансийска.

- Военнослужащие будут проходить реабилитацию иппотерапией - говорится в сообщении.

Такой метод реабилитации ветеранов СВО как адаптивная верховая езда, помогает восстановить физическое и психологическое здоровье, а также эмоциональное состояние. А возможность появилась после того, как фонд «Защитники Отечества» и конноспортивный клуб «Мустанг» подписали соглашение о сотрудничестве.

Военнослужащие и их семьи уже успели оценить новые возможности во время пробной тренировки. Для участников провели экскурсию по клубу, познакомили с животными, рассказали о пользе терапии и дали самим прокатиться на лошадях.