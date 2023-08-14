Пенсионерка из Нефтеюганска взяла в кредит больше 1 миллиона рублей и отдала все деньги мошенникам Фото: Юлия Кучеренко

Пенсионерка из Нефтеюганска взяла в кредит больше 1 миллиона рублей и отдала все деньги мошенникам.

64-летняя северянка поверила мужчине, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о том, что аферисты пытаются оформить кредит на ее имя. Женщине посоветовали взять новый займ и перевести деньги на специальный «безопасный счет», якобы таким образом, мошенников можно опередить, не дав им возможности обогатиться.

В течение трех недель пенсионерка слушала мошенников и оформила на себя 8 кредитов на общую сумму более 1 миллиона 200 тысяч рублей, которые перевела на счета аферистов. А затем взяла из личных сбережений 203 тысячи рублей и также отправила мошенникам.

Только спустя время женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Заведено уголовное дело.