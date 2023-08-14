В Нижневартовске появился круглосуточный телефон ветеринарной помощи Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовске помочь больным животным теперь могут и ночью. С 14 августа, по информации филиала БУ ХМАО-Югры «Ветеринарный центр» в Нижневартовске и Нижневартовском районе, будет работать дежурный ветврач.

Пока такая помощь оказывается в тестовом режиме, но возможно перейдет и на постоянную основу. К ветврачу можно обратиться по круглосуточному телефону. Услуга запущен из-за многочисленных обращений горожан.

- По телефону 8-902-854-03-11 владельцы животных смогут получить консультацию. В тестовом режиме услуга проработает месяц. После чего будет принято решение о целесообразности (ночного) дежурного ветеринара - сообщили в департаменте экономического развития администрации Нижневартовска.