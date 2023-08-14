Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 августа 2023 12:23

В Нижневартовске двое пьяных приятелей зверски расправились с мужчиной

Подозреваемых в совершении зверского убийства в Нижневартовске задержали
Виктория Терина
В Нижневартовске двое пьяных приятелей зверски расправились с мужчиной

В Нижневартовске двое пьяных приятелей зверски расправились с мужчиной

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске расследуется жесткое убийство мужчины. Как рассказали в следственном комитете, произошло все 13 августа 2023 года на территории поселка Дивный под Нижневартовском. Двое нетрезвых мужчин решили разобраться со своим знакомым, а причиной стала ссора из-за личной неприязни.

- Действуя группой лиц, с целью причинения смерти последнему с особой жесткостью, используя в качестве оружия неустановленный предмет, нанесли множественные удары по различным частям тела потерпевшего, отчего последний скончался на месте преступления - сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Несколько региональных СМИ пишут, что кроме избиения мужчину ещё и подожгли, однако в пресс-службе следственного комитета не опровергли и не подтвердили эту информацию.

Мужчины задержаны, сейчас решается вопрос о заключении их под стражу.