В Нижневартовске двое пьяных приятелей зверски расправились с мужчиной Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске расследуется жесткое убийство мужчины. Как рассказали в следственном комитете, произошло все 13 августа 2023 года на территории поселка Дивный под Нижневартовском. Двое нетрезвых мужчин решили разобраться со своим знакомым, а причиной стала ссора из-за личной неприязни.

- Действуя группой лиц, с целью причинения смерти последнему с особой жесткостью, используя в качестве оружия неустановленный предмет, нанесли множественные удары по различным частям тела потерпевшего, отчего последний скончался на месте преступления - сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Несколько региональных СМИ пишут, что кроме избиения мужчину ещё и подожгли, однако в пресс-службе следственного комитета не опровергли и не подтвердили эту информацию.

Мужчины задержаны, сейчас решается вопрос о заключении их под стражу.