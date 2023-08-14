Руководитель организации общепита в Сургуте задолжал работнице зарплату Фото: Татьяна Коркина

Жительница Сургута уже больше двух месяцев не может получить зарплату, а все из-за своего руководителя. Следком Югры начал проверку этой информации.

- По сообщению СМИ о невыплате заработной платы жительнице города Сургута организована проверка. Во время мониторинга выявлена публикация о том, что руководитель одного из предприятий общественного питания города Сургута, свыше двух месяцев не выплачивал сотруднице заработную плату - говорится в сообщении.

Руководитель следственного управления поручил организовать процессуальную проверку и оценить действия руководителя, а затем принять законное решение ситуации.