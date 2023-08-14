Житель Нижневартовска выиграл в лотерею почти 5,5 миллионов рублей Фото: Юлия Кучеренко

Житель Нижневартовска стал богаче на пять с половиной миллионов, выиграв в лотерею. Об этом рассказали в пресс-службе лотерейной компании.

- Хвастаемся выигрышами новоиспеченных миллионеров, которым повезло в распределительном тираже. Житель Нижневартовска выиграл 5 491 144 рублей, - говорится в сообщении.

Отметим, что тираж сделал миллионерами 13 человек. Почти все они получили призы от полумиллиона до миллиона рублей, а самые крупные суммы получили победители из Москвы и Нижневартовска.

Напомним, ранее писала о том, что в конце июля предприниматель из Оренбуржья выиграл в лотерею почти 22 миллиона рублей. А весной этого года житель Республики Крым стал обладателем крупного приза, купив билет за 120 рублей.