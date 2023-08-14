В Югре горит больше 2 тысяч гектаров леса Фото: Юлия Кучеренко

За прошедшую неделю в Югре потушили 48 лесных пожаров на площади 4 396,5 га и 2 ландшафтных возгорания на площади 57,5 га.

За сутки в регионе потушили 7 лесных пожаров. А пока в Югре тушат 21 лесной пожар на площади 2 779,3 га, из которых 12 локализованы, а именно: 6 пожаров в Белоярском лесничестве на площади 2311,1 га, из которых 5 локализованы; в Березовском лесничестве горит 363,6 га - это 5 пожаров , из которых 2 на площади 21,1 га локализованы; 2 пожара зафиксированы в Октябрьском лесничестве на площади 3 га; 2 пожара в Самаровском лесничестве на площади 3,8 га, из которых 1 на площади 1,1 га локализован; 2 пожара в Советском лесничестве на площади 0,6 га, из которых 1 на площади 0,1 га локализован; 3 пожара в Сургутском лесничестве на площади 55,2 га, из которых 2 локализованы и 1 локализованный пожар в Урайском лесничестве на площади 42 га.

Также тушат 3 ландшафтных пожара на площади 457,2 га в Кондинском, Нефтеюганском и Сургутском районах, из которых одно на площади 376,2 га локализовано.

Пожары в Югре тушат 320 работников Авиалесоохраны Югры, «Центроспас-Югории», ГУ МЧС России по Югре.