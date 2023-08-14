В Югре за неделю выявлено 19 случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 270 422 случаев коронавируса. За неделю зафиксировано 19 новых случаев COVID-19 в 7 муниципалитетах Югры.

Так, случаи коронавируса выявлены: в Сургуте - 1; Ханты-Мансийске – 6; Нягани - 4; Мегионе - 1; Кондинском районе - 3; Радужном – 1; Березовском районе - 3.

На момент выявления у 18 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт подтвержден в 19 случаях. На коронавирус обследовано 214 человек, всего прошли обследование 3 836 552. За весь период от COVID умерло 2 618 человек.

За неделю, с 8 по 14 августа, вылечился 21 человек, за весь период пандемии выписались по выздоровлению 267 774 югорчанина.