В 20 СОНТ и 2 поселках Сургута на два дня отключат электричество. Фото: Сургутские городские электрические сети

14 и 15 августа в 20 садово-огороднических товариществах и 2 поселках Сургута отключат электроэнергию. Об этом сообщают Сургутские городские электрические сети.

Так, сегодня, 14 августа, до 16.00 отключат электроэнергию в следующих СОНТ: «СОК 4», «Ручеек-2», «Гвоздичка», «Кооператор», «Монтажник-40», «ПСОК-8», «СОНТ-5», «Ручеёк», «СТ-7», «СНТ– 3», «Магистраль», «Геологоразведчик»,«Берендей», «Дорожник», «Энергетик-2», частично поселок Дорожный и МК-37.

А 15 августа с 09.00 до 16.00 без света останутся: «Крылья Сургута», «Дзержинец», СОК-28, «Тюльпан», «Жемчужина» и частично посёлок Дорожный.

СГЭС отметили, что отключение электроэнергии необходимо для проведения ремонтных работ и подготовки энергооборудования к осенне-зимнему сезону.