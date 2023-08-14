В Югре за выходные в двух авариях пострадали мотоциклисты. Фото: Госавтоинспекция Югры

В Югре зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. За выходные в двух авариях пострадали два мотоциклиста.

Одна из аварий произошла в Сургуте, когда 56-летняя женщина, управляя «Hyundai», при развороте налево не уступила дорогу и столкнулась с движущимся во встречном направлении мототранспортом «CFMOTO 650NK», под управлением 35-летнего водителя.

Аналогичное ДТП произошло и в поселке Агириш, Советского района. Там 63-летний водитель «Toyota» при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Avantis», под управлением 18-летнего юноши. В результате ДТП водители двухколесного транспорта получили травмы.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 49 водителей с признаками опьянения. За выезд на встречку привлечен 61 водитель и 160 - за нарушение правил перевозки детей.

ГИБДД призывает водителей быть внимательнее на дорогах, смотреть по сторонам, соблюдать скорость и ПДД.

За выходные в двух авариях пострадали два мотоциклиста. Это произошло в Сургуте, когда 56-летняя женщина, управляя «Hyundai», при развороте налево не уступила дорогу и столкнулась с движущимся во встречном направлении мототранспортом «CFMOTO 650NK», под управлением 35-летнего водителя.

Аналогичное ДТП произошло и в поселке Агириш, Советского района. Там 63-летний водитель «Toyota» при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Avantis», под управлением 18-летнего юноши. В результате ДТП водители двухколесного транспорта получили травмы.