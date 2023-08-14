В Югре 14 августа потеплеет до +29 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 14 августа, синоптики обещают потепление. Ожидается переменная облачность. По западной половине округа без осадков, по восточной половине местами кратковременный дождь. Ветер северный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Ночью столбик термометра покажет +5, +10 °С, по южным районам до +15 °С. Днем воздух прогреется до +19, +24 °С, а по западным районам до +29 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, без осадков. Ветер северный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Ночью +7, +9 °С, а днем потеплеет до +22, +24 °С.

Подробнее о погоде на 14 августа смотрите в инфографике МЧС.