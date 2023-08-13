Рейс из Махачкалы в Нижневартовск задержан на 11 часов из-за недостоверных показаний топливной системы

Жители Нижневартовска не смогли вылететь из Махачкалы. Фото: Татьяна Коркина

Самолет авиакомпании Red Wings, который должен был прилететь днем в воскресенье, 13 августа, в Нижневартовск, задержали в аэропорту Махачкалы почти на 11 часов. Согласно данным электронного табло в аэропорту имени В.И. Муравленко, лайнер рейса WZ 1917 должен был прилететь в Югру в 12:40.

Однако по технической причине лайнер был задержан из аэропорта Махачкалы. Прилет самолета ожидается в 23:30, указано на онлайн-табло.

– 13.08.2023 06.38 (мск) аэропорт Махачкала. Заруливание на стоянку с исполнительного старта, недостоверные показания в топливной системе. М/У видимости 10 км. Самолет RRJ95, RA-89154, рейс WZ1917 Махачкала – Нижневартовск, - сообщают в Telegram-канале «Авиаинцидент».