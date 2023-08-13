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НовостиПроисшествия13 августа 2023 8:23

В Югре спасатели и работники Авиалесоохраны тушат 19 природных пожаров

В Югре 13 августа спасатели ликвидируют 17 лесных и два ландшафтных пожара
Серафима Краснова
Фото: ГУ МЧС России по ХМАО - Югре.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО - Югре.

В воскресенье, 13 августа, в Югре тушат 17 лесных пожаров и два ландшафтных возгорания. Ликвидацией огня занимаются 260 работников Авиалесоохраны Югры, «Центроспас – Югории», главного управления МЧС России по Югре, а также используется необходимое оборудование и техника.

- Всего с начала пожароопасного периода в регионе ликвидировали: 162 ландшафтных пожаров, 569 лесных пожаров и семь возгораний на землях ООПТ, - пояснили в окружном правительстве.

О ситуации с лесными пожарами в Югре мы рассказываем в отдельном материале.