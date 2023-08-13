Глава СК Александр Бастрыкин взялся за дело о задержках зарплаты в геологоразведочной фирме Югры

Фото: СК РФ.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить информацию по уголовному делу в связи с обращением о нарушении трудовых прав жительницы Югры. К председателю СК в приемную обратилась северянка из ХМАО по вопросу нарушения ее трудовых прав.

- Женщина сообщила, что с мая 2019 года работала в ООО «Горизонт». В июне текущего года в связи с длительной невыплатой заработной платы она вынуждена была уволиться, однако полностью задолженность по оплате труда перед ней не погашена, - заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Ситуация с невыплатой зарплаты получила распространение в СМИ, уточняют оперативники. Следователи инициировали проверку по данному факту. Кроме того, руководитель СК России по ХМАО – Югре Михаил Мокшин должен предоставить Бастрыкину доклад с результатами расследования уголовного дела.