В Нижневартовске арестовали мужчину, зарезавшего девушку на глазах у прохожих

Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре

В Нижневартовске арестовали местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- По ходатайству старшего следователя сегодня, сегодня, 12 августа, Нижневартовским городским судом арестован обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что 10 августа обвиняемый зарезал свою знакомую около подъезда жилого дома №7 по улице Чапаева. Он нанес женщине множество ударов в жизненно важные органы, от которых она скончалась прямо на месте.

В настоящее время по уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели. Расследование продолжается.