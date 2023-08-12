Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Власти Югры упростили процедуру получения государственной соцпомощи для бойцов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента внутренней политики.

- Теперь все участники специальной военной операции будут освобождены от необходимости представлять документы в случае продления социального контракта при оказании государственной соцпомощи, а также от возврата денег в связи с неисполнением социального контракта, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее данная мера распространялась лишь на югорчан, призванных в рамках частичной мобилизации.

Напоминаем, что ранее в округе утвердили единый перечень прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций гражданам, принимающим участие в СВО. Им полагается ежемесячная компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50%, компенсация оплаты за детский сад, а для детей - бесплатное школьное питание и прочее.