В Ханты-Мансийске закончен первый этап благоустройства территории напротив окружной больницы. Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске завершается первый этап благоустройства общественной территории напротив окружной больницы. Благоустройство проводится на пересечении улиц Комсомольская – Калинина– Ленина.

- На территории площадью 4,6 тысяч квадратных метров. Здесь установили гранитные бордюры, обустроили тротуары, подготовили щебеночное основание под велодорожку и асфальтирование парковки на 96 мест - отметили в Городском информационном центре.

Второй этап работ начнет в следующем году. Территорию дополнит уютный сквер и спортивно-игровая площадка с инклюзивными элементами. Общая площадь общественного пространства составит 11,8 тысяч квадратных метров.