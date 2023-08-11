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НовостиПроисшествия11 августа 2023 4:59

В Сургутском районе полицейские задержали подозреваемого в краже колес

Полицейские задержали 18-летнего парня, который украл колеса, желая продать их
Виктория Терина
В Сургутском районе полицейские задержали подозреваемого в краже колес

В Сургутском районе полицейские задержали подозреваемого в краже колес

Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе полицейские задержали подозреваемого в краже колес, стоимостью 150 тысяч рублей.

Полицейские задержали 18-летнего подозреваемого, который признался в краже и рассказал, что проживает рядом с хозяйственным помещением, где находились колеса. Из любопытства он сорвал навесной замок, пробрался в помещение, откуда стащил колеса, а затем спрятал их в лесу.

Возбуждено уголовное дело. Молодой человек может лишится свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее о том, что в Нижневартовске у девушки украли сумку, которую она оставила на скамейке без присмотра.