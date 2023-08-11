В Сургутском районе полицейские задержали подозреваемого в краже колес
Фото: Татьяна Коркина
В Сургутском районе полицейские задержали подозреваемого в краже колес, стоимостью 150 тысяч рублей.
Полицейские задержали 18-летнего подозреваемого, который признался в краже и рассказал, что проживает рядом с хозяйственным помещением, где находились колеса. Из любопытства он сорвал навесной замок, пробрался в помещение, откуда стащил колеса, а затем спрятал их в лесу.
Возбуждено уголовное дело. Молодой человек может лишится свободы на срок до пяти лет.
Напомним, ранее о том, что в Нижневартовске у девушки украли сумку, которую она оставила на скамейке без присмотра.