В Сургутском районе полицейские задержали подозреваемого в краже колес Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе полицейские задержали подозреваемого в краже колес, стоимостью 150 тысяч рублей.

Полицейские задержали 18-летнего подозреваемого, который признался в краже и рассказал, что проживает рядом с хозяйственным помещением, где находились колеса. Из любопытства он сорвал навесной замок, пробрался в помещение, откуда стащил колеса, а затем спрятал их в лесу.

Возбуждено уголовное дело. Молодой человек может лишится свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее о том, что в Нижневартовске у девушки украли сумку, которую она оставила на скамейке без присмотра.