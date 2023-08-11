В одном из поселков Сургутского района обновят сразу три спортобъекта. Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе, а именно в поселке Федоровский обновят сразу три спортобъекта. В городском поселении Федоровский за летний период обновят три спортивных объекта. На эти цели из бюджета Сургутского района выделят около 5 миллионов рублей.

- Благодаря строительству новых спортивных территорий Сургутскому району удается привлекать к спорту и здоровому образу жизни всё больше жителей. Уровень охвата жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, растет, - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

На ледовом катке уже появилось новое искусственное травяное покрытие общей площадью 700 квадратных метров, а на лыжной базе «Олимпиец» устанавливают новую круглогодичную спортплощадку. Еще новое резиновое покрытие появится и у спортивной площадки рядом с СК «Жемчужина» по планам до начала сентября. Площадь составит 968,3 квадратных метров.

Эти обновления дадут возможность ребятам заниматься баскетболом, волейболом, большим теннисом весной, летом и осенью при любой погоде.