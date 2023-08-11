В Нижневартовске у девушки украли сумку, которую она оставила на скамейке без присмотра Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске у девушки украли сумку, которую она оставила на скамейке без присмотра. В сумочке были беспроводные наушники, сотовый телефон с зарядкой и документы. 19-летняя девушка забыла сумку на скамейке, но когда вернулась за ней на месте ее не оказалось.

Вора задержали быстро, им оказался уже судимый 43-летний местный житель. Мужчина сознался в преступлении и пояснил, что заметил оставленную на скамейке сумку, убедился, что за ним никто не наблюдает, и забрал ее. Из сумки он вытащил наушники со смартфоном, а остальное выкинул. Похищенное преступник продал за 2,5 тысячи рублей, а деньги потратил на алкоголь и продукты.

Возбуждено уголовное дело.