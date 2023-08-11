С 12 августа в Югре открывается охота на водоплавающую птицу. Фото: Природнадзор Югры

На всей территории Югры с 12 августа открывается охота на водоплавающую, а с 19 августа на боровую дичь. Об этом сообщил Природнадзор Югры. Однако специалисты напоминают охотникам о болезнях диких птиц.

- Напоминаем, что в нашей местности могут встретится птицы, заражённые такими болезнями, как Саркоцистоз и Грипп птиц - говорится в информации Природнадзора Югры.

Сотрудники Природнадзора рекомендуют обезвреживать зараженное мясо проваркой в течение 30–60 минут или промораживанием при температуре — 20 градусов(внутри туши) в течение 24 часов. Важно строго следить за гигиеной рук, посуды и другого инвентаря после контакта с сырым мясом. Мясо добытых диких животных и птицы необходимо подвергать ветеринарно-санитарной экспертизе.