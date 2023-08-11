В Нижневартовске выступил театр огня «Гелиос» из Тюмени. Фото: телеграм-канал правительства Югры

Театр огня «Гелиос» из Тюмени выступил в Нижневартовске. Артисты представили уникальный уличный спектакль «Сибирь. Начало», основанный на легенде о Ермаке. В телеграм-канале правительства Югры опубликованы яркие фото, которые передают особую атмосферу мероприятия.

- Хореография, огонь и свет придали постановке шарм. Более 20 видов реквизита и сотни пиротехнических залпов подарили жителям и гостям города незабываемые впечатления - говорится в сообщении правительства.

В Нижневартовске выступил театр огня «Гелиос» из Тюмени. Фото: телеграм-канал правительства Югры

Перед зрителями предстали романтическими сцены и различные испытания главного героя. Мероприятие прошло благодаря проекту «Культурное сотрудничество».